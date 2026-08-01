Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da 5 katlı binada yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi

İstanbul'da 5 katlı binada yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi

1.08.2026 09:38:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da 5 katlı binada yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi

Küçükçekmece’de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, binanın çatısında hasar meydana geldi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fevzi Çakmak Mahallesi Akçalar Sokak’taki 5 katlı binanın çatısında saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın 5'inci katında oturan ve dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Alevlerin yükseldiği çatıda hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #İstanbul #Yangın #küçükçekmece #apartman

İlgili Haberler

Bursa'da evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Bursa'da evinde çıkan yangında hayatını kaybetti Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında 55 yaşındaki Murat G. hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
İstiklal Caddesi'nde alışveriş merkezinde yangın
İstiklal Caddesi'nde alışveriş merkezinde yangın Taksim'de alışveriş merkezinde bulunan lokantanın bacasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içerideki kişiler ise binadan tahliye edildi.
Avcılar’da çatı katında yangın çıktı: Evdeki 25 kediden 10'u yangından dolayı hayatını kaybetti
Avcılar’da çatı katında yangın çıktı: Evdeki 25 kediden 10'u yangından dolayı hayatını kaybetti Avcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangında evde bulunan 25 kediden 10'u yangından kaynaklı hayatını kaybederken 2 kedi de terastan aşağıya atladı. Geriye kalan 13 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.