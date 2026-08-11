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İstanbul'da 5 katlı binanın çatısında yangın

İstanbul'da 5 katlı binanın çatısında yangın

11.08.2026 15:10:00
Güncellenme:
DHA İHA
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İstanbul'da 5 katlı binanın çatısında yangın

Arnavutköy’de 5 katlı bir binanın çatısında yapılan tadilat çalışmaları sırasında tüpün parlaması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını etkisi altına alırken, Arnavutköy ve Başakşehir’den sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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Haraççı Mahallesi Karagöz Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, çatıda sürdürülen tadilat çalışmaları sırasında kullanılan tüp henüz bilinmeyen bir nedenle parladı. Parlamanın ardından çıkan yangın, çatıdaki malzemelerin de tutuşmasıyla kısa sürede büyüyerek çatının tamamını etkisi altına aldı.

Çatıdan yükselen yoğun duman ve alevleri gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine Arnavutköy ve Başakşehir’den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin binanın diğer bölümlerine sıçramaması için çalışma başlattı.

ALEV ALEV YANAN ÇATI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, ekipler çatıda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangının ilk çıktığı ve alevlerin çatıyı sardığı anlar çevrede bulunan yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Çatının alev alev yanması, yükselen yoğun duman ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise havadan görüntülendi.

İlgili Konular: #İstanbul #Yangın #Arnavutköy #apartman

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