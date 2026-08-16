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İstanbul'da 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi: 1 kişi aranıyor

İstanbul'da 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi: 1 kişi aranıyor

16.08.2026 18:12:00
Güncellenme:
İHA
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İstanbul'da 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi: 1 kişi aranıyor

İstanbul Şile’de denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirirken, 4 kişi kurtarıldı. Açığa doğru sürüklenerek kaybolan 54 yaşındaki şahsı arama çalışmaları sürüyor.
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Olay, saat 15.15 sıralarında Şile Macera Park sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 kişi kurtarılırken, açığa doğru sürüklenen A.M. (54) ise kayboldu.

Sahil Güvenlik botu denizde arama çalışmalarını sürdürürken, itfaiye ekipleri de arama çalışmalarına destek veriyor. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı.

Gönüllü arama-kurtarma ekibinden Osman Urfalıoğlu da bölgedeki çalışmalara katıldı.

A.M.’nin yakınlarının sahildeki umutlu bekleyişi sürüyor.

İlgili Konular: #Şile #boğulma