İstanbul’da 83 yeni okul eğitime hazır: 2 bin 210 derslik hizmete açılıyor

İstanbul’da yaklaşık 3 milyon öğrencinin ders başı yapacağı 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde yeni okul yatırımları tamamlandı. İstanbul Valiliği tarafından kent genelinde yapımı tamamlanan 83 okul ile 2 bin 210 derslik hizmete alındı.

Yeni okulların depreme dayanıklı yapılarının yanı sıra sosyal donatı alanları, tiyatro ve konferans salonlarıyla eğitim vermesi planlanıyor.

İKİLİ EĞİTİM ORANI YÜZDE 18’E GERİLEDİ

Yeni yatırımlarla İstanbul’daki ikili eğitim oranında da düşüş yaşandı. Kentte 2023 yılında yüzde 26 olan ikili eğitim oranı yüzde 18’e geriledi.

İstanbul Valiliği, yatırımların “tüm okullarda tekli eğitim” hedefi doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.

83 OKULDA 2 BİN 210 DERSLİK

Hizmete alınan eğitim kurumları arasında 8 anaokulu, 23 ilkokul, 29 ortaokul, 16 lise, 1 halk eğitim merkezi ve 6 özel eğitim okulu bulunuyor. Bu kurumlarda toplam 2 bin 210 yeni derslik öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

Kent genelinde ayrıca 130 okulun inşaatı devam ederken, 8 okulda güçlendirme çalışmaları yürütülüyor. Planlama aşamasında ise 160 yeni okul bulunuyor.