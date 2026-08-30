İstanbul’da aile faciası: Eşi ve kızını katledip intihar etti!

İstanbul’un Fatih ilçesinde aile arasında çıkan tartışma 3 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi Gül Dede Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Yıldırım (72) ile eşi Süheyla Yıldırım (61) ve kızı Elif Gülşah Yıldırım (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali Yıldırım’ın silahla eşi ve kızına ateş ettiği belirtildi. Yıldırım’ın ardından yaşamına son verdiği aktarıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİ BİR SÜRE KAHRAMANMARAŞ’TA KALMIŞ

Mehmet Ali Yıldırım ile eşi arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandığı, bu nedenle Süheyla Yıldırım’ın bir süre önce Kahramanmaraş’a gittiği ve 28 Ağustos’ta İstanbul’a döndüğü öğrenildi.