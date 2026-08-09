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İstanbul'da alışveriş merkezinde yangın

İstanbul'da alışveriş merkezinde yangın

9.08.2026 08:56:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da alışveriş merkezinde yangın

Sultanbeyli'de alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı iş yerlerinde hasar meydana geldi.

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Fatih Bulvarı üzerindeki 5 katlı alışveriş merkezinde saat 04.15 sıralarında yangın çıktı. Alışveriş merkezinin eksi 1 ve eksi 2’nci katında bulunan kafeteryaların olduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dışarıdaki klimaların bulunduğu bölüme sıçradı. Alışveriş merkezinin dış cephesini alevler sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Ekipler, alışveriş merkezinde oluşan yoğun dumanın tahliyesini gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde bazı iş yerlerinde yangın nedeniyle hasar meydana geldiği belirlendi.

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İlgili Konular: #Yangın #AVM #Sultanbeyli #Alışveriş merkezi

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