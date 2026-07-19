İstanbul'da bazı ilçelerde 'çekirge' paniği

İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde sıklıkla görülen büyük boyutlardaki çekirgeler, kentte yaşayan kişiler arasında tedirginlik yarattı.

Özellikle akşam saatlerinde binaların açık olan pencerelerinden iş yerlerine ve evlere giren, balkon ile bahçelere konan çekirgeler nedeniyle panik yaşayan çok sayıda kişi sanal medyadan paylaşımda bulundu. Görüntülerde, çekirgelerin pencerelerde ve duvarlarda uzun süre hareketsiz durduğu görüldü.

KAVANOZA KOYDUĞU ÇEKİRGEYİ MARULLA BESLEDİ

Evinde yakaladığı çekirgeyi cam kavanozun içine koyan bir kişinin, çekirgeyi marul yapraklarıyla beslediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ÇOCUKLAR VE EŞİM ÇOK KORKUYOR"

Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Erdal Sayan, "Geçen akşam eşim balkona çıktı. Çığlık atarak geri geldi. Balkonda 2-3 tane çekirge olduğunu gördüm. Bu çekirgeler, normalde köyde gördüğümüz çekirgelerden daha büyük. Dün Arnavutköy Merkez'de mağaza ve iş yerlerinin önünde bir sürü gördüm. Çok sık görmeye başladım. Evde çocuk olduğu için camları elimden geldiğince açık tutmamaya çalışıyorum. Çünkü çocuklar ve eşim çok korkuyor. Bu yüzden tedirginlik yaşıyorum. İlaçlamanın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Eğer yeterli olsaydı, şu an bu durumda olmazdı belki de hiç gelmezlerdi. Nereden geldiklerini bilmiyorum ama bence ilaçlamanın artırılması lazım" dedi.