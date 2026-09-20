İstanbul’da 'bisiklet yarışı' nedeniyle kapatılan yollar trafiğe açıldı

İstanbul’da düzenlenen L’Étape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı nedeniyle kapatılan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün Ankara istikameti ile Beykoz'da bazı yollar yarışın tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

Beykoz Spor Ormanları'ndan başlayan yarışta sporcular, Çavuşbaşı’ndan TEM Otoyolu’na çıkıp FSM Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası’na geçti.

Seyrantepe’den dönüş yapan yarışmacılar, yeniden FSM Köprüsü üzerinden Anadolu Yakası’na geçerek Kavacık Kavşağı’ndan Beykoz’a ulaştı.

Yarış güzergahı, Yeni Riva Yolu, Riva, Paşamandıra, İshaklı, Polonezköy, Çengeldere ve Çavuşbaşı hattının ardından Beykoz Spor Ormanları’nda sona erdi.

Güzergahtaki yollar yeniden trafiğe açıldı.

FATİH VE BEYOĞLU’NDA DA BAZI YOLLAR KAPATILMIŞTI

İstanbul’da düzenlenen koşu nedeniyle de bazı yollar araç trafiğine kapatılmıştı.

Bu kapsamda Fatih’te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi’nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü’nün Fatih istikameti trafiğe kapatılmıştı. Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü alternatif güzergâh olarak kullanıldı.

Beyoğlu’nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü’ne katılım yolları araç trafiğine kapatılmıştı.