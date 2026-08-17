İstanbul'da çifte kavurucu sıcak alarmı: AKOM gün vererek uyardı!

Raporda yer alan verilere göre, İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Bu sistemin önümüzdeki 7-10 günlük dönem boyunca bölgemizde etkili olması bekleniyor.

Sistem nedeniyle hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olacağı bildirildi. Sıcaklıkların bugünden itibaren artışa geçerek perşembe gününe kadar 34-36°C aralığına yükseleceği öngörülüyor.