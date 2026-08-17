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İstanbul'da çifte kavurucu sıcak alarmı: AKOM gün vererek uyardı!
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İstanbul'da çifte kavurucu sıcak alarmı: AKOM gün vererek uyardı!

17.08.2026 10:02:00
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Haber Merkezi
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İstanbul'da çifte kavurucu sıcak alarmı: AKOM gün vererek uyardı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul başta olmak üzere tüm yurdun Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdiğini duyurdu. Sıcaklıkların giderek artacağı ve perşembe günü 36 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da çifte kavurucu sıcak alarmı: AKOM gün vererek uyardı!

İstanbul'da hava sıcaklıkları bunaltıcı seviyelere ulaşmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde hizmet veren AKOM, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü için yayımladığı hava tahmin raporunda İstanbulluları uyardı.  

İstanbul'da çifte kavurucu sıcak alarmı: AKOM gün vererek uyardı!

Raporda yer alan verilere göre, İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Bu sistemin önümüzdeki 7-10 günlük dönem boyunca bölgemizde etkili olması bekleniyor.

Sistem nedeniyle hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olacağı bildirildi. Sıcaklıkların bugünden itibaren artışa geçerek perşembe gününe kadar 34-36°C aralığına yükseleceği öngörülüyor.  

İstanbul'da çifte kavurucu sıcak alarmı: AKOM gün vererek uyardı!

17 Ağustos Pazartesi günü (bugün) kentte nem oranının %40-75 seviyelerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla ise sert (10-30 km/s) esmesi tahmin ediliyor.

Bugün kentte herhangi bir yağış beklenmezken, deniz suyu sıcaklığının 23°C seviyesinde olduğu aktarıldı. Ayrıca gün içinde sıcaklıkların sabah 23°C, öğle 29°C, akşam 22°C ve gece 20°C olacağı belirtildi.  

İstanbul'da çifte kavurucu sıcak alarmı: AKOM gün vererek uyardı!

AKOM'un yayımladığı haftalık tabloya göre önümüzdeki günlerde İstanbul'da yağış beklenmiyor.

Haftanın sıcaklık tablosu şu şekilde:

18 Ağustos Salı: Havanın açık, sıcaklıkların en düşük 21°C, en yüksek 31°C olması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor. 

19 Ağustos Çarşamba: Havanın açık olacağı, termometrelerin 22°C ile 33°C arasını göstereceği tahmin ediliyor. Yağış beklenmiyor. 

20 Ağustos Perşembe: Havanın açık, sıcaklıkların ise 24°C ile 35°C arasında olması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor. 

21 Ağustos Cuma: Havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıkların 23°C ile 32°C aralığında olması bekleniyor. Yağış beklenmiyor. 

22 Ağustos Cumartesi: Havanın az bulutlu ve açık olacağı, termometrelerin 22°C ile 32°C arasını göstereceği öngörülüyor. Yağış beklenmiyor. 

23 Ağustos Pazar: Havanın az bulutlu ve açık, sıcaklıkların 23°C ile 34°C arasında olması bekleniyor. Yağış beklenmiyor. 

İstanbul'da çifte kavurucu sıcak alarmı: AKOM gün vererek uyardı!

İşte AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahmin raporu.

İlgili Konular: #İstanbul #hava durumu #akom

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