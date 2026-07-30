İstanbul'da dehşet! Düğün fotoğrafçısını 'zengin' sanıp kaçırdılar: Öldürüp ormana gömdüler

Arnavutköy’de düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık’ın öldürülerek ormanlık alana gömülmesine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Açık’ın iki ay önce düğün fotoğraflarını çektiği damat Okan K., kardeşi Rıdvan K. ve arkadaşları Poyraz K. tarafından tuzağa düşürüldüğü belirlendi.

Şüphelilerin, Açık’ın banka hesaplarında para bulamayınca otomobilini ele geçirmeye çalıştıkları öne sürüldü.

KAYIP BAŞVURUSUYLA ORTAYA ÇIKTI

Beylikdüzü’nde yaşayan Habib Açık, 13 Temmuz’da düğün fotoğrafçılığı yapan kardeşi Ferhat Açık’tan haber alamadığını belirterek polise kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Açık’ın cep telefonunu incelemeye aldı. Yapılan çalışmada Açık’ın 12 Temmuz’da Arnavutköy’de bir perde mağazasının dış çekimini yapmak üzere anlaştığı, ardından Okan K., Rıdvan K. ve Poyraz K. ile buluştuğu tespit edildi.

Polis, Açık’ın yaklaşık iki ay önce Okan K.’nın düğün fotoğraflarını çektiğini belirledi.

ARAMA KÖPEĞİ “ZEYNA” CESEDİ BULDU

Ferhat Açık’ın telefonunun son baz sinyalinin Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’ndeki boş araziden geldiğinin belirlenmesi üzerine bölgede arama başlatıldı.

İnsansız hava araçları ve arama kurtarma köpeği “Zeyna” ile yürütülen çalışmada, köpeğin tepki verdiği noktada kazı yapıldı. Kazıda Açık’ın cesedine ulaşıldı.

İlk incelemelerde Açık’ın sekiz bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve boğazının kesildiği belirlendi.

İRAN’A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Şüphelilerin Van’a kaçtığının tespit edilmesi üzerine Başkale ilçesinde operasyon düzenlendi.

İran sınırından kaçmaya çalıştığı belirtilen Okan K., İHA destekli çalışmayla meralık alanda tespit edilerek yakalandı. Poyraz K. Van merkezde, Rıdvan K. ise Başkale’de gözaltına alındı.

Şüphelilere yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 4 kişinin de İstanbul’da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7’ye yükseldi.

“ZENGİN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK”

Şüphelilerin emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf ettikleri ve olayı önceden planladıklarını söyledikleri öğrenildi.

Cinayeti planladığı öne sürülen Okan K.’nın ifadesinde şu sözleri kullandığı belirtildi:

“Ferhat’la düğünümde fotoğraflarımızı çekerken tanıştım. Çok genç yaşta otomobili vardı. Zengin olduğunu düşündük ve parasını almak için plan yaptık. Bir ay önce de kaçırmaya çalıştık ancak buluşma yerine arkadaşlarıyla gelince planımızı gerçekleştiremedik.”

FOTOĞRAF ÇEKME BAHANESİYLE ORMANLIK ALANA GÖTÜRDÜLER

Okan K.’nın, Ferhat Açık’ın bir akrabalarının çekimini yapacağını öğrenmelerinin ardından yeniden plan yaptıklarını söylediği aktarıldı.

Şüphelinin ifadesine göre Açık’ı arayan grup, araçları olmadığını söyleyerek kendilerini de yanına almasını istedi. Açık’ın teklifi kabul etmesinin ardından birlikte Arnavutköy’e doğru yola çıktılar.

Okan K.’nın, yol üzerinde manzaralı bir yerde fotoğrafını çekmesini istediği, Açık fotoğraf çekerken diğer şüphelilerin arkadan saldırarak kendisini etkisiz hale getirdiği öne sürüldü.

“PARASI OLMAYINCA OTOMOBİLİNİ ALMAYA ÇALIŞTIK”

Okan K.’nın emniyetteki ifadesinde, Açık’ın telefonunu alarak banka uygulamalarına erişmeye çalıştıklarını, ancak hesaplarında para bulunmadığını gördüklerini söylediği belirtildi.

Şüphelinin, daha sonra otomobili üzerlerine geçirmeye karar verdiklerini ve Açık’ın kimliğini ağabeyinden getirttiklerini anlattığı kaydedildi.

Okan K.’nın, Açık’ı bıçakladıklarını ve bağırmasını engellemek amacıyla boğazını kestiklerini söylediği öğrenildi.

KILIK DEĞİŞTİRİP NOTERE GİTTİ

Şüphelilerin Açık’ın cesedini bir çukura gömdükten sonra otomobili üzerlerine geçirmeye çalıştıkları belirlendi.

Okan K.’nın, ertesi gün kılık değiştirerek Ferhat Açık’a benzemeye çalıştığı ve notere giderek otomobil için satış vekâleti çıkarmak istediği öne sürüldü.

Noter çalışanlarının şüphelenmesi üzerine işlemin yapılmadığı, Okan K.’nın da “Kimliğimi değiştireceğim” diyerek binadan ayrıldığı belirtildi.

TELEFONUNU 9 BİN LİRAYA SATTI

Otomobili üzerine geçiremeyen Okan K.’nın, Ferhat Açık’ın ağabeyi Habib Açık’ı arayarak kardeşinin “namus meselesi nedeniyle kaçtığını” söylediği ve aracı aileye teslim ettiği öğrenildi.

Şüphelinin daha sonra Ferhat Açık’a ait cep telefonunu bir telefoncuya 9 bin liraya sattığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.