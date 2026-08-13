Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgâr, sağanak yağış ve fırtına uyarılarının ardından İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri ile ilgili ilçe kaymakamlıkları güvenlik önlemlerini artırdı. 13 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olan ve bazı bölgelerde hafta sonuna kadar uzatılan tedbirler kapsamında, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla çok sayıda sahil ve plaja giriş yasaklandı. Peki, İstanbul'da denize girmek yasak mı? 13-14 Ağustos 2026 hangi il ve ilçelerde denize girmek yasak? İşte ayrıntılar...

DENİZE GİRMEK YASAK MI? HANGİ İLLERDE VE İLÇELERDE YASAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından, Marmara ve Karadeniz kıyılarındaki bazı il ve ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı. İstanbul'un Şile, Arnavutköy ve Sarıyer ilçelerinin bazı bölgeleri ile Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli'nin Vize ilçesinde belirli tarihlerde denize girmek ve bazı plajlara giriş yapmak yasaklandı.

ŞİLE, ARNAVUTKÖY VE SARIYER'DE DENİZE GİRİŞ YASAKLANDI

İstanbul'un Şile ve Arnavutköy ilçelerindeki sahiller ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda, yüksek dalga boyu nedeniyle denize girişe yönelik tedbirler alındı. Şile'de 13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde sahil, koy ve plajlarda denize girmek yasaklanırken, Arnavutköy'de yasak 13-16 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak.

Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı ise yüksek dalga boyu ve can güvenliği riski nedeniyle 13-14 Ağustos'ta denize ve plaj girişine kapatıldı.

TEKİRDAĞ'IN SARAY VE KIRKLARELİ'NİN VİZE İLÇELERİNDE YASAK

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ve Kırklareli'nin Vize ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Saray'da yasak 13 Ağustos 2026 tarihinde bir gün, Vize'de ise ilçedeki tüm plajlarda 13 Ağustos 2026 boyunca uygulanacak.