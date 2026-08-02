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İstanbul'da denize girmek yasak mı? 2 Ağustos 2026 hangi ilçelerde denize girmek yasak?

İstanbul'da denize girmek yasak mı? 2 Ağustos 2026 hangi ilçelerde denize girmek yasak?

2.08.2026 10:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İstanbul'da denize girmek yasak mı? 2 Ağustos 2026 hangi ilçelerde denize girmek yasak?

İstanbul’da kuvvetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı sahillerde güvenlik önlemleri alındı. Peki, İstanbul'da denize girmek yasak mı? 2 Ağustos 2026 hangi ilçelerde denize girmek yasak?
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Hafta sonu İstanbul'da denize girmeyi planlayanları, Marmara'da etkili olması beklenen kuvvetli kuzeydoğu rüzgarları nedeniyle olumsuz hava koşulları bekliyor. Peki, İstanbul'da denize girmek yasak mı? 2 Ağustos 2026 hangi ilçelerde denize girmek yasak?

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İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'un Beykoz ve Arnavutköy ilçelerinde, yüksek dalga nedeniyle 1 Ağustos Cumartesi ve 2 Ağustos Pazar 2026 tarihlerinde denize girilmesi yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığı, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliği nedeniyle hafta sonu denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Arnavutköy Kaymakamlığı da ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyunun yüksek olması nedeniyle aynı tarihlerde denize girişlerin yasaklandığını açıkladı.

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