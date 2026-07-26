Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) bugünkü (26 Temmuz) tahmine göre Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Dalga boyunun yer yer üç metreye çıkabileceği öngörülüyor. Peki, İstanbul'da denize girmek yasak mı? 26 Temmuz Hangi illerde denize girmek yasak?
HANGİ İLLERDE DENİZE GİRMEK YASAK?
Trabzon
Rize
İstanbul: Beykoz ve Şile
Kocaeli: Kandıra
Ordu
Sakarya
Düzce
Kırklareli: Vize
Giresun
Zonguldak
İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?
Beykoz: Olumsuz deniz koşulları ve yüksek dalga boyu nedeniyle ilçenin Karadeniz'e kıyısı olan tüm sahil, plaj ve koylarında denize girmek 27 Temmuz Pazartesi gününe kadar yasaklanmıştır.
Şile: Karadeniz'deki fırtınamsı rüzgar ve dalga boyunun yer yer 3 metreye ulaşması sebebiyle Şile sahillerinde de denize girişlere izin verilmemektedir.