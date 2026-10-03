İstanbul'da dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.A'nın (79), 29 Eylül'de kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle evine gelen kişiye ziynet eşyası ve dövizden oluşan yüklü miktarda para verdiğini belirterek şikayette bulunması üzerine çalışma yaptı.

Ekiplerce kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli, 30 Eylül ve 1 Ekim'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aramalarda ele geçirilen 50 bin lira, 1 tam altın ve 2 gram altın muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, bir kişinin A.A'nın evine gelerek içinde para ve ziynet eşyalarının bulunduğu poşeti alması, ardından buluştuğu kafede başka bir şüpheliye teslim etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelilerin bir kuyumcuya sırt çantasından çıkardıkları altın ve parayı vermesi de yer aldı.