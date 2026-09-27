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İstanbul'da eğlence mekanına silahlı saldırı: İzlerini kaybettirdiler

İstanbul'da eğlence mekanına silahlı saldırı: İzlerini kaybettirdiler

27.09.2026 09:39:00
Güncellenme:
İHA
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İstanbul'da eğlence mekanına silahlı saldırı: İzlerini kaybettirdiler

İstanbul Beşiktaş’ta bir eğlence mekanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla kurşunlandı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Olay, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında 26 Eylül Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, eğlence mekanına silahla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İNCELEME SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, eğlence mekanının kapı bölümünde kurşun izleri oluştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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