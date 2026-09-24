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İstanbul'da elektrik panosu yangını: 5 kişi tahliye edildi

İstanbul'da elektrik panosu yangını: 5 kişi tahliye edildi

24.09.2026 15:11:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da elektrik panosu yangını: 5 kişi tahliye edildi

Avcılar'da binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında duman nedeniyle evlerinden çıkamayan 1’i çocuk 5 kişi tahliye edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Ambarlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binanın merdiven bölümü dumanla doldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Bina içerisindeki yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan birinci kattaki aile, balkona çıkarak bekledi. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, 1’i çocuk 5 kişiyi binadan tahliye etti. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Yangın #Avcılar #Tahliye

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