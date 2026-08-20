Marmara Denizi'nin Adalar açıklarında son 24 saatte 1,1 ile 3,2 büyüklüğünde 32 deprem kaydedildi. Peki, İstanbul'da fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'da deprem riski en çok ve en az olan ilçeler...

İSTANBUL'DA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

İstanbul'u etkileyebilecek ana deprem kaynağı Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nin Marmara Denizi içerisindeki kolları. Fay sistemi İstanbul'un güneyinde, Marmara Denizi boyunca uzanıyor. İBB'nin deprem çalışmalarında da Marmara Denizi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakın olan, İstanbul'un güneyindeki ilçelerde deprem tehlikesinin daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Özellikle Kumburgaz Fayı İstanbul açısından önem taşıyan segmentlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu fay, Büyükçekmece'nin açıklarında Marmara Denizi içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla "fay hattı İstanbul'un hangi ilçesinden geçiyor?" sorusunun yanıtında, fayın önemli bölümünün kara üzerinde değil, İstanbul'un güneyindeki Marmara Denizi tabanında bulunduğunu belirtmek gerekiyor.

İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK İLÇELER HANGİLERİ?

Deprem riski yalnızca fay hattına olan uzaklıkla belirlenmiyor. Zemin yapısı, bina stoku, yapı yoğunluğu, nüfus ve olası depremde oluşabilecek hasar da risk değerlendirmesinde önemli rol oynuyor.

AFAD'ın İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı'nda özellikle Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Silivri ve Tuzla gibi güney ve kıyı kesimindeki ilçelerin çeşitli nedenlerle depremden daha fazla etkilenebileceği belirtiliyor. Adalar da faya yakınlığı ve eski yapı stoku nedeniyle yüksek risk taşıyan ilçeler arasında değerlendiriliyor.

İBB'nin çalışmalarında ise İstanbul'un ilçeleri için tek bir "güvenli-riskli" sıralaması yapmak yerine farklı deprem senaryolarına göre tehlike, yapı ve altyapı unsurları ile olası kayıplar ayrı ayrı inceleniyor.

Deprem açısından dikkat çeken ilçeler

Avcılar

Bakırköy

Büyükçekmece

Beylikdüzü

Küçükçekmece

Zeytinburnu

Adalar

Silivri

Tuzla

Maltepe

Bu liste ilçe genelindeki risk değerlendirmelerini ifade eder; bir ilçenin tamamının aynı derecede riskli olduğu anlamına gelmez. Aynı ilçe içinde zemin koşulları ve bina özellikleri ciddi farklılık gösterebilir.

İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul'da "deprem riski olmayan ilçe" demek doğru değil. Kentin tamamı Marmara'daki deprem tehlikesinden etkilenebilecek konumda. Bununla birlikte, bazı bölgelerde zemin koşulları ve faylara uzaklık nedeniyle deprem tehlikesi görece daha düşük olabilir.

Kuzey ve kuzeydoğu kesimlerindeki Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Şile gibi ilçelerin bazı bölgeleri görece daha düşük tehlike değerlerine sahip olabilir. Ancak bu durum ilçedeki her mahallenin veya her binanın güvenli olduğu anlamına gelmez.