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İstanbul'da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı

İstanbul'da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı

17.09.2026 08:01:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı

Maltepe’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Otomobillerde sıkışanları çıkarmaya çalışırken yaralanan 2 kazazede yakını ile birlikte 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı.
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Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde saat 02.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüsü öğrenilemeyen 34 DYD 055 plakalı otomobil, 34 GB 5290 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi. İki otomobilde sıkışan 9 kişi, itfaiye ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen ve otomobillerde sıkışanları çıkarmaya çalışırken kırılan camlar nedeniyle yaralanan 2 kazazede yakını da hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan bulvar, otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İlgili Konular: #İstanbul #kaza #Maltepe #yaralı

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