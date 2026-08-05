Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da feci kaza... Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da feci kaza... Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

5.08.2026 08:09:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da feci kaza... Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece ilçesinde D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanıyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

AYRINTILAR GELİYOR...

Image

İlgili Konular: #İstanbul #kaza #otobüs #küçükçekmece

İlgili Haberler

Kayseri'de feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Kayseri'de feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Yolculardan Mahmut Akgün, "Allah razı olsun, muavin olaydan 1-2 saat önce yasal zorunluluk, kemerlerinizi takın dedi. Kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı" dedi.
Gaziantep'te zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'te zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile 2 TIR’ın karıştığı zincirleme kazada Lütfiye Doğruyol (63) ve Mert Asaf Doğruyol (3) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.
Feci kaza... Kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Feci kaza... Kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde kamyonetin, kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.