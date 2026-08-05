İstanbul'da feci kaza... Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece ilçesinde D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanıyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Küçükçekmece ilçesinde D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanıyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.