İstanbul’da gece saatlerinde bazı yollar kapanacak: Emniyet alternatif yolları duyurdu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde 01.00 ile 05.00 saatleri arasında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin belgesel çekimi nedeniyle yollar kapatılıyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Yapılan planlamaya göre belirtilen tarih ve saatler arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

Beylerbeyi Köprü Katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü Katılımı.

D-100 Karayolu kuzey istikametinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren akım kapatılarak trafik Ümraniye-Şile ve Altunizade istikametine yönlendirilecek.

Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına ise alternatif olarak kullanabilecek yollar şu şekilde belirtildi:

Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İDO Harem Arabalı Vapur İskelesi, D-100 Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli ve TEM Otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahları.