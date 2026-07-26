İstanbul'da görme engelli kişi metro raylarına düştü: Seferler bir süre durduruldu

Gayrettepe Mahallesi’ndeki M2 Gayrettepe Metro İstasyonu’nda saat 10.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; doğuştan görme engelli Enes G. (25), kız arkadaşıyla İstanbul Havalimanı’ndan eve gitmek için metro istasyonuna geldi. Metro perona yaklaştığı sırada dengesini kaybeden Enes G., raylara düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Bilincinin açık olduğu belirlenen Enes G., ayağındaki ağrı nedeniyle ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

SEFERLER BİR SÜRE DURDURULDU

Olay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler bir süre durduruldu. Ekiplerin çalışmalarının ardından seferler normale döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.