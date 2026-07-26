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İstanbul'da görme engelli kişi metro raylarına düştü: Seferler bir süre durduruldu

İstanbul'da görme engelli kişi metro raylarına düştü: Seferler bir süre durduruldu

26.07.2026 15:29:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da görme engelli kişi metro raylarına düştü: Seferler bir süre durduruldu

Şişli’de doğuştan görme engelli olduğu öğrenilen Enes G., kız arkadaşıyla gittiği metro istasyonunda dengesini kaybederek raylara düştü. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayağından yaralanan Enes G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler bir süre durduruldu.
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Gayrettepe Mahallesi’ndeki M2 Gayrettepe Metro İstasyonu’nda saat 10.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; doğuştan görme engelli Enes G. (25), kız arkadaşıyla İstanbul Havalimanı’ndan eve gitmek için metro istasyonuna geldi. Metro perona yaklaştığı sırada dengesini kaybeden Enes G., raylara düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Bilincinin açık olduğu belirlenen Enes G., ayağındaki ağrı nedeniyle ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

SEFERLER BİR SÜRE DURDURULDU

Olay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler bir süre durduruldu. Ekiplerin çalışmalarının ardından seferler normale döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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