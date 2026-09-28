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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı

28.09.2026 07:36:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sağanağın ardından haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu etkili oldu.

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Kentte gece boyunca etkisini sürdüren sağanağın ardından işe ve okula gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk, ana arterlerde ve bağlantı yollarında trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 62'YE ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde 62'ye ulaştı.

Yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde İstanbul'un çeşitli noktalarında araç yoğunluğu oluştu.

İlgili Konular: #İstanbul #Trafik

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