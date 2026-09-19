İstanbul’da hava değişiyor: AKOM sağanak yağış için tarih verdi

İstanbul’da hafta sonu parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. AKOM’un hava tahminine göre bugün sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak.

Sabah 20 derece civarında olan sıcaklık, akşam 24, gece ise 20 derece seviyesine düşecek.

AKOM, yağış beklenmeyen kentte özellikle akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların 16 dereceye kadar düşerek serin havaya neden olabileceği uyarısında bulundu.

Rüzgarın Poyraz yönünden saatte 10-20 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Haftalık tahmine göre pazar ve pazartesi günleri de yağış beklenmiyor. Salı günü aralıklı yağmur, çarşamba günü ise sağanak yağış öngörülüyor.