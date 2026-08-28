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İstanbul’da hava sıcaklıkları düşüyor: AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul’da hava sıcaklıkları düşüyor: AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısı

28.08.2026 10:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İstanbul’da hava sıcaklıkları düşüyor: AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul’da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. AKOM’un hava tahmin raporuna göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyredecek.
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Bugün kent genelinde sıcaklıkların 22-26 derece arasında olması beklenirken, yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise poyrazdan 20-40 kilometre/saat hızla, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Nem oranının yüzde 45-95 arasında değişeceği öngörülüyor.

29 Ağustos Cumartesi günü de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklık 21-26 derece arasında olacak.

Pazar gününden itibaren yağışların sona ermesi, yeni haftada ise havanın açık ve sıcak geçmesi bekleniyor.

1-3 Eylül tarihlerinde sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

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