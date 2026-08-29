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İstanbul'da havalimanı personelini taşıyan servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var...

İstanbul'da havalimanı personelini taşıyan servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var...

29.08.2026 09:04:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da havalimanı personelini taşıyan servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var...

Büyükçekmece D-100 Karayolu’nda havalimanı personelini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Büyükçekmece ilçesinde Güzelce mevkiinde bugün saat 05.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, havalimanı personelini taşıyan 34 LAV 526 plakalı servis otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otobüs, devrildikten sonra yan yola çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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