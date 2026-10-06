İstanbul'da imam hatip ortaokulunda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı! RTÜK'ten jet hızıyla yayın yasağı geldi, velilerden tepki yağdı: 'Hani okullara polis konuluyordu?'

İstanbul Başakşehir’de bulunan Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında çıkan kavga bıçaklı saldırıya dönüştü. 8 öğrenci bıçakla yaralandı.

Olay, saat 08.40 sıralarında Başakşehir Kayaşehir'deki bir ortaokulda meydana geldi. Okulda henüz belirlenemeyen nedenle öğrenciler arasında kavga çıktı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralı öğrencilerin Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve E.S.B. (10) olduğu bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken olayı gerçekleştirdiği belirlenen F.M. gözaltına alındı.

YARALILARIN DURUMU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstanbul Başakşehir'deki okul kavgasında 1'i kritik, 2'si orta ağır olmak üzere 8 öğrenci yaralandı" dedi.

"10. SINIF ÖĞRENCİSİ F.M. TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN BIÇAKLI SALDIRI..."

Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın saat 08.35 sıralarında meydana geldiğini belirtmişti.

Öneği, “Saat 08.35 sıralarında, ilçemiz Kayaşehir’de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda, Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi F.M. tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda yedi kız öğrencimiz yaralanmıştır” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Öneği, yaralı öğrencilerin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini belirterek, “Yaralı öğrencilerimiz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup ilk bilgilere göre üç öğrencimizin durumunun ağır olduğu değerlendirilmektedir” dedi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki öğrenci polis ekiplerince gözaltına alındı.

BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bıçaklı saldırı sonucu bir öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

VELİLER OKULA KOŞTU

Saldırının ardından, okulda çocuğu olan veliler büyük bir panik yaşayarak okula akın etti.

Çocuklarının durumu hakkında bilgi almaya çalışan veliler, son dönemde artan okul saldırılarına dikkat çekerek yaşananlara tepki gösterdi.

“OKULA ELİNİ KOLUNU SALLAYAN GİRİYOR”

Okulda 2 tane kızının öğrenim gördüğünü ifade eden bir veli, “Bizim ülkemizde bu milletin okullarına elini, kolunu sallayarak giriliyor. Yazık değil mi bu çocuklara? Ne günahı var çocukların?” ifadelerine yer verdi.

“HANİ OKULLARA POLİS KONULUYORDU?”

“Hani okullara polis konuluyordu?” sorusunu yönelten veli, “Ben giriyorum bir veli olarak. Ben giriyorum bana sen kimsin diyen bir Allah’ın kulu yok. İki tane kızım var benim burada.” ifadeleriyle duruma isyan etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR."

RTÜK'TEN YAYIN YASAĞI

Olayı ardından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayın yasağı kararı verdi.

RTÜK açıklamasında şöyle denildi:

"​Karar, olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alınmıştır.

​Karar gereğince; soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel, görsel basında, internet medyasında ve sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayını yapılması 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ART ARDA OKUL SALDIRILARI...

Türkiye’de, son dönemde meydana gelen okul saldırıları, yurttaşları ve öğrencileri tedirgin ediyor.

14 Nisan 2026 tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul saldırısı meydana gelmişti. Okulun eski öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ömer Ket isimli saldırganın, pompalı tüfekle açtığı ateş sonucunda toplamda 16 öğrenci yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci ise intihar etmişti.

Şanlıurfa’daki okul saldırısından sadece bir gün sonra Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir saldırı gerçekleştirildi. Okulun öğrencisi olduğu öğrenilen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, yanında getirdiği 5 tane tabanca ve 7 tane şarjör ile dokuzu öğrenci biri öğretmen olmak üzere 12 kişiyi öldürdü. Saldırıda 13 öğrenci ise yaralandı.

22 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen olayda ise, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 15 yaşındaki Halil O. tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, 11 öğrenci yaralanmıştı.