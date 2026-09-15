İstanbul'da iş yeri yangını: Binada oturanlar tahliye edildi

Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi'nde bulunan 8 katlı binanın girişindeki ambalaj üretimi ve satışı yapılan iş yerinde saat 07.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın nedeniyle caddeyi trafik akışına kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Binada oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

"PANİK İÇERİSİNDE DIŞARI ÇIKTIK"

Bina sakinlerinden Halit Başarslan, "Sabah yatıyorduk. Yangın alarmı çalmaya başladı. Biz büyük bir panik içerisin koşarak aşağı indik. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Şu anda tüm bina boşaltıldı. Yaralanma veya can kaybı yok. Burası paketleme malzemesi ve süs eşyaları satışı yapan yer" dedi.

"BİNADAKİLERİ AŞAĞI İNDİRMEYE ÇALIŞTIK"

Çevreden yardım eden Muammer Polat ise, "Biz işe gidiyorduk. Yangın yeni başlıyordu. İnsani olarak ıslık çaldık. Binada oturanları aşağı indirmeyi sağladık. İtfaiyeyi aradık. Yangın söndürüldü. İçerde yaralı varmı onu bilmiyoruz" diye konuştu.