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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 zanlı yakalandı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 zanlı yakalandı

9.06.2026 09:00:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'le iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yaptığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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