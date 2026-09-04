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İstanbul'da IŞİD operasyonu: Polise ateş açtı, 1 kişi yaralandı! Şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul'da IŞİD operasyonu: Polise ateş açtı, 1 kişi yaralandı! Şüpheli etkisiz hale getirildi

4.09.2026 00:01:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da IŞİD operasyonu: Polise ateş açtı, 1 kişi yaralandı! Şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul Sultanbeyli'de IŞİD terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen Berkan Ç. (21) ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilirken, 1 yurttaş ise yaralandı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin terör saldırısı planladığı belirlendi.
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İstanbul Sultanbeyli'de IŞİD terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen Berkan Ç. (21) ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı.

Şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilirken, 1 yurttaş ise yaralandı.

Yapılan araştırmalarda şüphelinin terör saldırısı planladığı belirlendi.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli‘de bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. 

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