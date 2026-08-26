İstanbul'da kan donduran olay! Sultangazi'de 'laf atma' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü 2 yaralı

Uğur Mumcu Mahallesi'nde 21 Ağustos Cuma günü saat 02.00 sıralarında yol kenarında içki içtikleri öne sürülen Sinan Bıçakçı, Kadir B.ve Yunus Emre B.'nin yanlarına bir otomobil geldi.

İddiaya göre araçtan inen 2 kişiyle grup arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan Enes S.(19) araçtan aldığı bıçakla gruba saldırdı. Kavgada Sinan Bıçakçı, Kadir B. ve Yunus Emre B. yaralandı.

Gruba saldıran şüpheliler daha sonra geldikleri araçla kaçtı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Sinan Bıçakçı, Kadir B. ve Yunus Emre B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Sinan Bıçakçı olaydan 1 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Kadir B. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Yunus Emre B.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TESLİM OLDU

Olayın ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler olaya karışan şüphelilerden 'Kasten yaralama' suçundan 4 adet kaydı bulunan Enes S. ile aynı suçtan 7 kaydı bulunan Sedat Ç.(26) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden Sedat Ç. 21 Ağustos Cuma günü saat 14.30 sıralarında polis merkezine giderek teslim oldu.

Emniyetteki ifadesi tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Enes S.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi