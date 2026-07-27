İstanbul'da kaybolmuştu... Bedriye Karaçay’ın ölümünde yeni ayrıntılar: 7 dakikalık görüntü ortaya çıkardı

İstanbul Kağıthane’de 21 Temmuz’da kaybolan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay’ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni güvenlik kamerası görüntüleri ve şüpheli ifadesi dosyaya girdi.

Karaçay’ın eşi Volkan K.’nin otomobille Ayazağa’daki ormanlık alana gittiği ve yaklaşık 7 dakika sonra bölgeden ayrıldığı belirlendi.

EŞİ ÖNCE “EVİ TERK ETTİ” DEDİ

Bedriye Karaçay’dan haber alamayan yakınları, 23 Temmuz’da polise başvurdu. Karaçay’ın yakını Gökhan G., kardeşi Volkan K.’nin “sorunlu biri” olduğunu belirterek genç kadının hayatından endişe ettiğini söyledi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin evine gittiği Volkan K., eşiyle tartıştıklarını ve Karaçay’ın taksi çağırarak evden ayrıldığını öne sürdü. Bunun üzerine şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

7 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ CESEDE ULAŞTIRDI

Kamera incelemelerinde Volkan K.’nın 22 Temmuz saat 03.45 sıralarında otomobiliyle evden ayrıldığı ve Ayazağa’daki ormanlık alana gittiği tespit edildi.

Şüphelinin ormanlık alana girdikten yaklaşık 7 dakika sonra aynı güzergâhtan hızla döndüğü görüldü. Bölgede yapılan aramada Bedriye Karaçay’ın battaniyeye sarılı cesedi yol kenarında bulundu.

“ONU ELLERİMLE BOĞDUM”

Ataşehir’de gözaltına alınan Volkan K., emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini kabul etti. Şüphelinin, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirterek şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

“Olay günü birlikte düğüne gittik. Geri döndüğümüzde onunla evde kavga ettik. Beni aldattığını düşündüğüm için kavga sırasında onu ellerimle boğdum.”

“CESEDİ ORMANA GÖTÜRDÜM”

Volkan K.’nin olayın ardından Karaçay’ın ailesini arayarak, “Kızınızla kavga ettim. Bir taksi çağırarak evden ayrıldı” dediği belirtildi.

Şüphelinin daha sonra cesedi battaniyeye sarıp iple bağladığını ve otomobilin arka koltuğuna taşıdığını söylediği aktarıldı. Volkan K.’nın ifadesinde, “Gece saat 03.45 sıralarında otomobili kapıya yanaştırdım. Cesedi kucaklayarak aracın arka koltuğuna taşıdım. Sonra ormanlık alana götürüp yol kenarına attım. Daha sonra geri dönerek uyudum” dediği kaydedildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Volkan K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.