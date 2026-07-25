İstanbul'da kimyasal madde paniği: 10 tonluk tankta tepkime meydana geldi, geniş bir alanı etkiledi

Olay, Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi Kemerburgaz Cendere Yolu Caddesi üzerinde bulunan Molekül Yapı Kimyasalları fabrikasında saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

10 TONLUK TANKTA BULUNAN MADDELER TEPKİMEYE GİRDİ

Alınan bilgiye göre, fabrika içerisinde bulunan yaklaşık 10 ton kapasiteli kimyasal tankındaki maddeler henüz bilinmeyen bir nedenle tepkimeye girdi. Tepkimenin ardından tanktan çevreye yoğun koku yayıldı. Fabrika tahliye edildi. Bölgeye AFAD ekibi de sevk edildi.

FABRİKA TAHLİYE EDİLDİ

Kimyasal tepkimenin meydana geldiği tankın bulunduğu bölüme itfaiye ekipleri özel koruyucu kıyafetler ve maskelerle girdi.

İtfaiyeye ait kimyasal maddelere müdahale için kullanılan özel araçlar da fabrika çevresinde hazır bekletilirken, ekipler tank içerisindeki kimyasal maddeyi güvenli şekilde tahliye etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan polis, itfaiye ve AFAD ekiplerinin fabrika çevresindeki çalışmaları havadan görüntülendi.