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İstanbul'da korkutan anlar... Şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle devrildi: 3 çocuk yaralandı!

İstanbul'da korkutan anlar... Şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle devrildi: 3 çocuk yaralandı!

17.08.2026 16:48:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da korkutan anlar... Şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle devrildi: 3 çocuk yaralandı!

İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin bahçesinde bulunan şişme oyun parkı, rüzgarın etkisiyle ters döndü. Parkta oynayan 3 çocuk hafif yaralanırken, çocukların şişme oyun parkının altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, dün öğle saatlerinde Güngören Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

3 ÇOCUK YARALANDI

Edinilen bilgiye göre sitenin bahçesinde bulunan şişme oyun parkı, rüzgarın etkisiyle ters döndükten sonra taklalar attı. Bu sırada parkta oynayan 3 çocuk yere düştü.

Çocukların şişme oyun parkının altında kaldığını gören aileler panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 

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OYUN PARKI KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, 3 çocuğun hafif yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Site görevlilerinin olayın ardından şişme oyun parkını bahçeden kaldırdığı öğrenildi. Olay anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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