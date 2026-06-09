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İstanbul'da metrobüs durağında 1 kişinin öldürülmesi: Şüphelilerden biri tutuklandı

İstanbul'da metrobüs durağında 1 kişinin öldürülmesi: Şüphelilerden biri tutuklandı

9.06.2026 13:41:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul'da metrobüs durağında 1 kişinin öldürülmesi: Şüphelilerden biri tutuklandı

Beylikdüzü'nde metrobüs durağında çıkan tartışmada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
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Metrobüsün Beylikdüzü Belediye durağında 7 Haziran'da çıkan tartışmada Ferdi Aras'ın (22) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden B.B. (18) tutuklanırken, babası M.B. (49) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Beylikdüzü metrobüs durağında B.B. ve beraber yolculuk yaptığı babası M.B. ile Ferdi A. arasında iddiaya göre 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi A. metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi A. arasında çıkan tartışma dışarıda tekrar başladı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ferdi A. bıçaklanarak yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı

 

İlgili Konular: #beylikdüzü #Metrobüs

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