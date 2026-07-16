İstanbul'da NATO tutuklularına kötü muamele gösterildi ve önlerinde 'pasta kesildi' iddiası: Şikayet üzerine savcılık inceleme başlattı

Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) avukat Yunus Emre Işık tarafından yapılan suç duyurusunda işkence, görevi kötüye kullanma, tehdit ve tespit edilecek diğer suç iddialarının araştırılması istendi.

Toplamda dokuz maddi olaya dayandırılan suç duyurusunda, 5 Temmuz'da gözaltına alınıp 8 Temmuz'da tutuklanan dokuz kişinin üç günlük gözaltı süreçleri öncesi evlere düzenlenen operasyonlarda kapıların zorla kırıldığı, bazı kişilerin üzerlerini değiştirmelerine izin verilmediği, ters kelepçeyle darbedildikleri iddia edildi.

Gözaltına alınan bazı kişilerin telefon şifrelerinin baskıyla istenmeye çalışıldığı ve bazı cep telefonlarının yüz tanıma sistemi kullanılarak rızaları dışında açıldığı yönündeki iddialar da aktarıldı. Gözaltına alınan kişilere aileleri tarafından gönderilen kıyafet poşetlerinin yasak olduğu gerekçesiyle ellerinden alındığı da öne sürüldü. Gözaltındaki bir kişinin poşetinin elinden almaya çalışıldığı ve sonrasında dört-beş polisin saldırısına uğradığı belirtildi. Duruma tepki gösteren bir avukata ise çevik kuvvet ekiplerinin müdahalede bulunduğu iddia edildi. Ayrıca, gözaltına alınanların yanlarında bulunan reçeteli ilaçlara emniyette el konulduğu ve ilaçların kendilerine teslim edilmediği belirtildi.

ÖNLERİNDE PASTA KESİLDİ İDDİASI

Dilekçede, sulh ceza hakimliğinin gözaltındaki kişiler için verdiği tutuklama kararının ardından tutuklularına adliyenin eksi 7. katındaki nezarethaneye götürülürken fiziksel şiddete maruz kaldıkları, uzun süre su verilmediği ve tuvalet ihtiyaçlarını gidermelerine izin verilmediği öne sürüldü. Tutukluların nezarethaneye indirilmesinin ardından ise bazı polislerin "Kutlama böyle yapılır" diyerek tutuklananların önlerinde pasta kestiği iddiası da yer aldı. Suç duyurusunda ayrıca, gözaltındaki bazı kişilerin "mülakat" adı verilen görüşmelerle itirafçı olmaya zorlandığı da öne sürüldü. Dilekçede öne sürülen iddiaların güvenlik kamerası kayıtları, sağlık raporları ve tanık beyanlarıyla araştırılmasını isterken, sorumlu olduğu değerlendirilen polis memurları hakkında kamu davası açılmasını talep edildi.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Yapılan suç duyurusunun ardından savcılığın harekete geçtiği ve konu hakkında inceleme başlattığı öğrenildi. Savcılığın, Çağlayan Adliyesi'ndeki 6.sulh ceza hakimliğin önü ile savcılık özel kalem koridorunu gören güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte Çağlayan'daki ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki (TEM) nezarethanelerdeki kamera görüntülerini yetkili makamlardan talep ettiği belirtildi.