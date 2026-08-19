İstanbul’da yaklaşan yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul servis ücretlerine yapılan yüzde 10’luk zam kararıyla birlikte kilometreye göre yıllık ve aylık ödeme tarifeleri yeniden belirlendi. Peki, İstanbul’da okul servis ücretleri belli oldu mu? 2026-2027 Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar?

İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETİNE ZAM GELDİ Mİ?

İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminde okul servis ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı.

İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2026-2027 NE KADAR?

Yeni tarifeye göre 0-1 kilometre arasındaki yıllık okul servisi ücreti 39 bin 970 TL'ye, 1-3 kilometre arasındaki ücret ise 42 bin 804 TL'ye yükseldi.

Uzun mesafelerde ise servis ücretleri daha yüksek seviyelere çıktı. 21-23 kilometre arasındaki yıllık servis ücreti 90 bin 112 TL, 23-25 kilometre arasındaki ücret ise 93 bin 610 TL olarak belirlendi.

TARİFE DIŞINDA ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEK

Yeni dönemde velilerden belirlenen tarifenin üzerinde ücret talep edilemeyecek. Öğrenci velileri, sözleşme imzalanmadan önceki teklif aşamasında dahi tarifenin üzerinde ödeme yapmaya zorlanamayacak.

Böylece okul servislerinde uygulanacak ücretlerin belirlenen tarife üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacak.

SERVİS ÜCRETİ ÖDEMEDE TAKSİT İMKANI

Servis ücretleri yıllık veya yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartıyla ödenebilecek.

Kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen veliler tek çekime, nakit ödeme yapmak isteyenler ise ücretin tamamını tek seferde ödemeye zorlanamayacak.