Yeni eğitim öğretim yılı başladı: Trafik yoğunluğu başladı

İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı.

Okulların açılmasıyla sabah saatlerinde özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve okul çevrelerinde araç yoğunluğu oluştu.

İşe ve okula gitmek için yola çıkan yurttaşlar bazı bölgelerde trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 07.45 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü.

Toplu taşıma durakları ve aktarma merkezlerinde de sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı.

Okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte bazı güzergâhlarda yoğunluğun arttığı görüldü.