İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün ulaşım ücretsiz

İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi günü (yarın) şehir içi trafikte yaşanabilecek yoğunlukların önüne geçilmesi amacıyla dev bir tedbir paketi devreye sokuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı oturumunda alınan karar doğrultusunda, bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları 06.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.

SAHA DENETİMLERİ VE ÇEKİCİ NÖBETİ ARTTIRILIYOR

Okulların açıldığı ilk gün kent genelindeki ulaşım akışını sağlamak adına 808 kritik noktada 1.496 ekip ve 3.151 personel görev başında olacak. Okul servislerine yönelik denetimlerin sıklaştırılacağı güzergahlarda, olası maddi hasarlı kazalara ve araç arızalarına anında müdahale edebilmek amacıyla 33 çekici hazır bekletilecek. Ayrıca okul çevrelerinde 30 Yerinde Çözüm Aracı ile 60 personel saha desteği sağlayacak.

ŞANTİYELERDE ÇALIŞMALARA ARA VERİLECEK

Trafiği olumsuz etkileyebilecek altyapı ve yol çalışmalarına dair de yeni adımlar atıldı. İBB ve ilgili kurum temsilcileri AKOM ile UYM merkezlerinde 3 gün boyunca nöbet tutarak kent kameraları üzerinden anlık trafik takibi gerçekleştirecek. Okulların açıldığı hafta boyunca şantiyelerde çalışma yapılmayacak, mevcut yürütülen projeler ise ders zili çalmadan önce tamamlanacak. Öte yandan çocukların trafik bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla okul çevrelerindeki 64 trafik ışığında çocuk sesi uyarı sistemine geçilecek.