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İstanbul'da operasyon: 62,9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da operasyon: 62,9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

6.08.2026 09:57:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul'da operasyon: 62,9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 62 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında dün Beylikdüzü'nde 2 adrese ve bir araca düzenlenen operasyonda, şüpheli D.K. gözaltına alındı.

Adresler ve araçta yapılan aramalarda 34 kilo 850 gram eroin ile 28 kilo 50 gram metamfetamin olmak üzere toplam 62 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelinin yarın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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