İstanbul’da otel sahibine 1 milyon dolarlık vurgun iddiası: 5 çalışan tutuklandı

İstanbul’da bir otel sahibinin çalışanları tarafından yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Fatih’te bulunan bir otelde meydana gelen “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçuna ilişkin çalışma başlattı.

8 OTEL ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında otel sahibinin, çalışanları tarafından koordineli şekilde ve çeşitli yöntemler kullanılarak yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratıldığı belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemelerinde otel çalışanları S.Y. (45), S.M.K. (47), E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B’nin (43) olayla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 21 Eylül’de düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y., S.M.K., E.K., M.A. ve S.Ç. tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.