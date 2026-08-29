İstanbul'da otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var

Beykoz’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Otomobil, bir iş yerinin girişine çarparak durabilirken kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Beykoz Merkez Fevzi Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Otomobil, dondurmacı dükkanının girişine çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.