Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var

İstanbul'da otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var

29.08.2026 18:56:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var

İstanbul Beykoz’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan yayaların arasına daldı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beykoz’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Otomobil, bir iş yerinin girişine çarparak durabilirken kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Beykoz Merkez Fevzi Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Otomobil, dondurmacı dükkanının girişine çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

İlgili Konular: #kaza #Beykoz #yaya