İstanbul'da restoranda yangın: Aralarında çocukların da olduğu 6 kişi mahsur kaldı

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde bulunan bir restoranda saat 11.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye tarafından bacada çıkan yangın söndürüldü.

Belediye Kültür Merkezi'ne sirayet eden dumandan etkilenenler ise merdivenlere dolan duman nedeniyle binadan çıkamadı.

MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI

İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla üst kata ulaşarak Belediye Kültür Merkezi'nde mahsur kalan kadın ve çocukları kurtardı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.