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İstanbul'da sabaha karşı kabus: Duvarlardan gelen sesler üzerine iki apartman tahliye edildi

İstanbul'da sabaha karşı kabus: Duvarlardan gelen sesler üzerine iki apartman tahliye edildi

18.09.2026 09:14:00
Güncellenme:
İHA
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İstanbul'da sabaha karşı kabus: Duvarlardan gelen sesler üzerine iki apartman tahliye edildi

Sultangazi’de duvarlarında çatlamalar meydana gelen toplam 10 dairenin bulunduğu iki apartman tedbiren tahliye edildi. Binalarda çatlamalar olduğu görüldü.
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Olay, saat 05.30 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan 5'er katlı birbirine bitişik iki apartmanın duvarlarından sesler gelmesi üzerine bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağın girişini kapatarak güvenlik tedbiri aldı.

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ÇATLAMA VE AYRILMA TESPİTİ

Toplam 10 dairenin bulunduğu iki apartmanda inceleme yapıldı. İncelemelerde iki binanın da duvarlarında çatlamalar ve ayrılmalar tespit edildi.

Çevresine emniyet şeridi çekilen apartmanlar mühürlendi. Apartmanların yan tarafında devam eden inşaatın temelinden alınan hafriyat nedeniyle duvarlarda çatlaklar meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerine, inşaat da tedbiren şerit içine alındı.

İlgili Konular: #Sultangazi

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