İstanbul'da sabaha karşı kabus: Duvarlardan gelen sesler üzerine iki apartman tahliye edildi

Olay, saat 05.30 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan 5'er katlı birbirine bitişik iki apartmanın duvarlarından sesler gelmesi üzerine bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağın girişini kapatarak güvenlik tedbiri aldı.

ÇATLAMA VE AYRILMA TESPİTİ

Toplam 10 dairenin bulunduğu iki apartmanda inceleme yapıldı. İncelemelerde iki binanın da duvarlarında çatlamalar ve ayrılmalar tespit edildi.

Çevresine emniyet şeridi çekilen apartmanlar mühürlendi. Apartmanların yan tarafında devam eden inşaatın temelinden alınan hafriyat nedeniyle duvarlarda çatlaklar meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerine, inşaat da tedbiren şerit içine alındı.