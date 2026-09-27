İstanbul'da sağanak etkili oldu: Bazı yollarda trafik durma noktasına geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde sağanak başladı.
Yağış nedeniyle Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı yollar göle dönerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
TEM Otoyolu’nun bazı kesimlerinde de yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Yağmura hazırlıksız yakalanan kişiler ise şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.
İstanbul'da sağanak etkili oldu: Bazı yollarda trafik durma noktasına geldihttps://t.co/37ym3CgTS1 pic.twitter.com/1LKwEY8fVL— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) September 27, 2026