Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da sağanak etkili oldu: Bazı yollarda trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da sağanak etkili oldu: Bazı yollarda trafik durma noktasına geldi

27.09.2026 23:33:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da sağanak etkili oldu: Bazı yollarda trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı. Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde sağanak başladı.

Yağış nedeniyle Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı yollar göle dönerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Image

TEM Otoyolu’nun bazı kesimlerinde de yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan kişiler ise şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.

İlgili Konular: #İstanbul #Trafik #sağanak