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İstanbul’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Zincirlikuyu alt geçidi su altında

İstanbul’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Zincirlikuyu alt geçidi su altında

25.07.2026 14:58:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Zincirlikuyu alt geçidi su altında

İstanbul’da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Zincirlikuyu’daki alt geçidi su bastı. Su seviyesinin yükseldiği yolda araçlar ilerlemekte zorlanırken, ekipler tahliye çalışması başlattı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmur nedeniyle Zincirlikuyu’da Nispetiye Caddesi yönündeki alt geçit suyla doldu.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olan yağış, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Zincirlikuyu Mezarlığı önündeki alt geçitte su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Su içinde kalan araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

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EKİPLER SUYU TAHLİYE EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alt geçitte biriken suyu tahliye etmek için başlattığı çalışma sürüyor.

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