İstanbul'da sağanak sonrası toprak kayması: 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Eyüpsultan'da toprak kaymasına neden oldu.
Olay, Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Sağanağın ardından sokakta bulunan yeşil alanda toprak kayması yaşandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
25 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ
Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kayan toprağın bulunduğu alan ile yakındaki binada inceleme yaptı.
İlk incelemelerin ardından toprak kaymasının meydana geldiği alanın yanında bulunan apartmanda yaşayan 25 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.
EKİPLER GÜNDÜZ YENİDEN İNCELEYECEK
Toprak kaymasının meydana geldiği bölgede ve tahliye edilen binada ekiplerin gündüz saatlerinde ayrıntılı inceleme yapacağı öğrenildi.