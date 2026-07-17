İstanbul'da sıcaklık tırmanacak: AKOM sağanak yağış için tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre kentte bugün yağış beklenmezken, hava sıcaklığı öğle saatlerinde 32 dereceye kadar çıkacak.

Akşam sıcaklığın 28, gece ise 24 derece olması bekleniyor. Nem oranının yüzde 50 ile 85 arasında değişeceği, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olacağı bildirildi.

POYRAZ ZAMAN ZAMAN KUVVETLENECEK

AKOM, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek poyrazın orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli olacağını açıkladı.

Rüzgâr hızının saatte 10 ila 40 kilometre arasında değişeceği ve sıcak havaya karşı serinlik sağlayacağı belirtildi.

SICAKLIK 33 DERECEYİ GÖRECEK

İstanbul’da cumartesi ve pazar günleri en yüksek sıcaklığın 32 derece olması bekleniyor. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri ise termometrelerin 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin edildi.

Hafta sonu ve haftanın ilk günlerinde yağış öngörülmezken, çarşamba günü kent genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağış miktarının metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında olacağı tahmin edildi. Perşembe günü sıcaklığın 29 dereceye gerilemesi ve havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.