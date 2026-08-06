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İstanbul'da suç örgütü Ay Grubu'na operasyon: 12 şüpheli yakalandı

İstanbul'da suç örgütü Ay Grubu'na operasyon: 12 şüpheli yakalandı

6.08.2026 09:44:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da suç örgütü Ay Grubu'na operasyon: 12 şüpheli yakalandı

İstanbul'da iş yerlerinin kurşunlanması ve kundaklanması gibi birçok silahlı eyleme karıştığı belirlenen "Ay Grubu" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, "Ay Grubu" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söz konusu suç örgütünün, 20 Temmuz'da Esenler'de bir kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, 22 Temmuz'da Beşiktaş'ta faaliyet gösteren bir oto galerisine yönelik kundaklama, 29 Temmuz'da Sarıyer'de bir restorana yönelik kundaklama ve 2 Ağustos'ta Kağıthane'de bulunan bir oto galerisine kurşunlama olaylarından sorumlu olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü üyelerinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda, biri 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız silah, 1 el bombası ve 2 çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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