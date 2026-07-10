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İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Yağma, silahlı saldırı ve tehdit suçlaması

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Yağma, silahlı saldırı ve tehdit suçlaması

10.07.2026 09:16:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Yağma, silahlı saldırı ve tehdit suçlaması

İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren ve liderliğini Ö.H.'nin yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, İstanbul Anadolu Yakası’nda örgütlü suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen ve liderliğini Ö.H.'nin yaptığı suç örgütü takibe alındı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 'Nitelikli Yağma', 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'Kasten Yaralama', 'Silahlı Tehdit', '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ve 'Suç Üstlenme' suçlarından çok sayıda farklı eyleme karıştığı tespit edildi.

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18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #İstanbul #suç örgütü

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