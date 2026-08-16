Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da şüpheli ölüm... İtalyan profesörün cansız bedeni bulundu

İstanbul'da şüpheli ölüm... İtalyan profesörün cansız bedeni bulundu

16.08.2026 10:29:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da şüpheli ölüm... İtalyan profesörün cansız bedeni bulundu

Beyoğlu’nda emlakçı Ethem İ., yedek anahtarla girdiği evde Profesör Ruggero D'Angerio'yu, yatakta yarı çıplak ve hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, D’Angerio’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp, kesici veya delici alet izine rastlanmayan D’Angerio’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Hacıahmet Mahallesi’nde 5 Ağustos Çarşamba günü saat 17.45 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan liselerinde ve üniversitelerde öğretmen olarak çalışan, Profesör Ruggero D'Angerio’dan (55) gün içerisinde haber alamayan emlakçı Ethem İ. (45), yedek anahtarla D’Angerio’nun yaşadığı eve gitti. Kapıyı yedek anahtarla açarak daireye giren Ethem İ., odaları kontrol etmeye başladı.

Ethem İ., odalardan birinde D’Angerio’yu yatağın üzerinde yarı çıplak, yan yatar vaziyette hareketsiz halde buldu. D’Angerio’nun tepki vermemesi üzerine Ethem İ., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ruggero D’Angerio’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve D’Angerio’nun bulunduğu odada inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemelerde D’Angerio’nun vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. D’Angerio’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İTALYAN OKULLARINDA ÖĞRETMENLİK YAPTI

Ruggero D’Angerio’nun İstanbul’da uzun yıllar eğitim alanında görev yaptığı, Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel İtalyan Lisesi’nde öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

İtalya'da profesör ünvanı alan Ruggero D’Angerio’nun ölümünün ardından taziye mesajı yayımlandı. Savcılık tarafından şüpheli bulunan olay hakkında soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #öğretmen #Beyoğlu #ölü bulundu #Özel İtalyan Lısesi

İlgili Haberler

Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin gelişmeleri paylaşan hesaplar BTK kararıyla engellendi: Muhabirimizin hesabına erişim engeli
Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin gelişmeleri paylaşan hesaplar BTK kararıyla engellendi: Muhabirimizin hesabına erişim engeli Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmadaki gelişmeleri paylaşan sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Gazetemiz muhabiri Rengin Temoçin’in haberlerini paylaştığı hesabın da BTK kararıyla engellendiği belirtildi.
Mardin’de şüpheli ölüm… Balkondan düşmüştü: Eşi gözaltına alındı
Mardin’de şüpheli ölüm… Balkondan düşmüştü: Eşi gözaltına alındı Mardin’in Midyat ilçesinde 5’inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Bedriye N.’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kadının eşi L.N. gözaltına alındı.
Şüpheli şekilde ölü bulunan Eda Küçükbaltacılar’ın dosyasının yeniden incelenmesi için başvuruda bulunuldu
Şüpheli şekilde ölü bulunan Eda Küçükbaltacılar’ın dosyasının yeniden incelenmesi için başvuruda bulunuldu İstanbul Esenler'de 2021 yılında şüpheli şekilde yaşamını yitiren Eda Küçükbaltacılar’ın dosyası 5 yıldır aydınlatılamazken, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ölümün yeniden incelenmesi için başvuru yaptı; anne Nurhayat Küçükbaltacılar ise adalet arayışını sürdürdüklerini belirterek soruşturmadaki eksikliklere ve yanıtsız kalan sorulara dikkat çekti.